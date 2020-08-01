Шеф-повар поделился секретами приготовления идеальных котлет

Чтобы сделать вкусные котлеты, лучше отказаться от готового фарша и провернуть мясо либо дома, либо попросить это сделать продавцов в магазине. В готовом фарше невозможно отследить его точный состав — там может быть мало мяса и много внутреннего жира или хрящей. Об этом рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Главное в мясорубке — это очень остро поточенный нож. Многие об этом забывают, тогда мясорубка мясо не перемалывает, а передавливает. Тогда мясо отдаёт сок и получается уже не приятный фарш, а передавленная субстанция, — отметил он.

Перед готовкой повар посоветовал поставить части мясорубки в морозильную камеру. Само мясо тоже должно быть холодным и при измельчении не должно нагреваться выше четырёх градусов Цельсия. Поэтому его тоже нужно отправить в морозильник, предварительно нарезав тонкими небольшими кусками. Ещё один важный момент в приготовлении котлетного фарша — вымешивание. Позже его можно и отбить.

— Вымесить его, взять фаршевый комок и шлепками покидать в миску. Раз 15–20 бросить его так. Мы выбиваем оттуда воздух. Например, это необходимый элемент приготовления люля-кебаб. Если это не отбить, люля просто развалятся на шампуре, — уточнил Прокофьев.