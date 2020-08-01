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В Кировской области мощный смерч разрушил дома и убил домашний скот — видео

О пострадавших в результате природного явления не сообщается.

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Видео © "ВКонтакте" / Кирс Онлайн

В Кировской области мощный смерч прошёл в селе Лойно Верхнекамского района. Сильный вихрь разрушил восемь жилых домов, сорвав с них кровлю, повалил деревья и повредил автомобили местных жителей. Погиб также домашний скот у нескольких людей.

Фото © "ВКонтакте" / Любительская Метеорология в Кирове

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О пострадавших в результате стихии людях не сообщается. По данным ГУ МЧС РФ по региону, инцидент произошёл 30 июля. Смерч оставил без электроснабжения часть села, однако оно в скором времени было восстановлено в полном объёме.

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