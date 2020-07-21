В Сочи смерч поднял в воздух шатёр, но это оказалось только начало — видео от несчастных туристов

Сегодня в Краснодарском крае местным жителям и туристам пришлось сделать перерыв в купальном сезоне. Но при такой погоде лезть в воду не слишком-то и хочется. Сочинцев не напугать каким-то штормом — у живущих на берегу людей давние отношения с такой погодой. Но сегодня испугались даже бывалые, когда лёгкие постройки полетели многим в голову.

Видео © Instagram / sochi_life

Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю предупредило местных жителей, что такая нелётная погода продержится до конца суток, поэтому от прогулок и купания лучше воздержаться. А чтобы не появлялось соблазна, пляжи и набережную закрыли для всех, предварительно выведя самых отчаянных.

Видео © Instagram / in_sochi

В "Инстаграме" пользователи Сети делятся видео, которые им уже удалось заснять, и впечатлениями. Многие сверяются с соседями из других городов. Прямой удар непогоды пришёлся на Сочи, судя по рассказам очевидцев, зато в Адлере, например, было относительно спокойно — только дождь прошёл.

Видео © Instagram / nataly0808_k

Испуганные туристы в комментариях спрашивают, часто ли такое бывает в Краснодарском крае, скорее всего, прикидывая, не прогадали ли с билетами для отпуска. Потому что ответ местных жителей "Да, почти каждое лето" не сильно утешает. Шквалистый ветер, смерчи, бушующее море — вот с чем столкнулись сегодня россияне, а ведь день ещё не закончился.

Видео © Instagram / anna_valyan