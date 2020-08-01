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Житель Татарстана вышел покурить и погиб, выпав с балкона

Перед трагедией он выпивал вместе с сожительницей.

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Фото © Pixabay

Житель посёлка Сидоровка в Татарстане вышел покурить и погиб, выпав с балкона седьмого этажа. Об этом сообщают "Челнинские известия".

По информации издания, перед трагедией погибший выпивал вместе с сожительницей. Как считают правоохранители, мужчина сел на край балкона и не смог удержаться. Его тело с признаками, характерными для падения с высоты, нашли у дома.

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