Житель Татарстана вышел покурить и погиб, выпав с балкона

Житель посёлка Сидоровка в Татарстане вышел покурить и погиб, выпав с балкона седьмого этажа. Об этом сообщают "Челнинские известия".
По информации издания, перед трагедией погибший выпивал вместе с сожительницей. Как считают правоохранители, мужчина сел на край балкона и не смог удержаться. Его тело с признаками, характерными для падения с высоты, нашли у дома.
В Ярославле парень выпал из окна и погиб на глазах у друзей, которых пригласил на своё 18-летиеТрагедия произошла в одном из домов на улице Лисицына, приглашённые на праздник не успели помочь парню.
Ранее в Испании британец выпал с балкона отеля и убил пьющего коктейль мужчину.