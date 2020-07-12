Британец выпал с балкона отеля в Испании и убил пьющего коктейль мужчину

В испанской Марбелье гражданин Великобритании выпал с балкона отеля на седьмом этаже и упал на горожанина, отдыхавшего на своей террасе. Об этом сообщает Daily Mail.
Оба мужчины погибли на месте. Инцидент произошёл в ночь на 11 июля в пятизвёздочной гостинице "Мелия Дон Пепе".
По данным издания, 50-летний британец приехал в Испанию на отдых со своей семьёй. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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