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Британец выпал с балкона отеля в Испании и убил пьющего коктейль мужчину

Для самого 50-летнего жителя Туманного Альбиона отдых также закончился трагедией.

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Фото © melia.com

В испанской Марбелье гражданин Великобритании выпал с балкона отеля на седьмом этаже и упал на горожанина, отдыхавшего на своей террасе. Об этом сообщает Daily Mail.

Оба мужчины погибли на месте. Инцидент произошёл в ночь на 11 июля в пятизвёздочной гостинице "Мелия Дон Пепе".

По данным издания, 50-летний британец приехал в Испанию на отдых со своей семьёй. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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