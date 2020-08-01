Абхазия вновь открыта для россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией, сообщается на сайте Правительства России.

— С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.