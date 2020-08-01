Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Абхазия вновь открыта для россиян

Правительство учло данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране.

185
Post cover

Фото © Лев Федосеев / ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией, сообщается на сайте Правительства России.

Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса

Результаты тестов на CoViD-19 должны быть получены отдыхающими не позднее чем за трое суток.

С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что более 170 тысяч москвичей не смогут отправиться за границу из-за долгов по алиментам, штрафов по административным и уголовным делам.

Выбор редакции

Loading...