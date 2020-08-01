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В Иране сообщили о задержании поддерживаемого Вашингтоном главаря террористической группировки

Его считают организатором взрыва в мечети Шираза в 2008 году.

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Фото © Twitter / AbasAslani

Задержан главарь террористической группировки "Тондар" Джамшид Шармахд, которая, по версии Тегерана, действует при поддержке Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на заявление Министерства информации и нацбезопасности Ирана сообщает France Presse.

Где и когда именно был задержан мужчина, не уточняется. По данным иранских правоохранителей, именно Шармахд руководил организацией взрыва в мечети Шираза в апреле 2008 года. Жертвами теракта стало 14 человек, 215 получили ранения.

"Тондар" выступает за установление в Иране монархии.

The Guardian сообщила имя нового главаря ИГИЛ

По данным разведки, он принял командование спустя несколько часов после гибели своего предшественника.

Ранее в Ростовской области ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников террористов, которая готовила нападения на полицейских и планировала теракты в школах и больницах.

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