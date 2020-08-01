В Иране сообщили о задержании поддерживаемого Вашингтоном главаря террористической группировки

Задержан главарь террористической группировки "Тондар" Джамшид Шармахд, которая, по версии Тегерана, действует при поддержке Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на заявление Министерства информации и нацбезопасности Ирана сообщает France Presse.

Где и когда именно был задержан мужчина, не уточняется. По данным иранских правоохранителей, именно Шармахд руководил организацией взрыва в мечети Шираза в апреле 2008 года. Жертвами теракта стало 14 человек, 215 получили ранения.

The Tondar group's "Jamshid Sharmahd, who was leading armed and sabotage operations inside Iran, is now in the powerful hands" of Iran's security forces, state television said in a report citing a statement from the intelligence ministryhttps://t.co/iMRlY68pgE pic.twitter.com/W8ukI26l0i — AFP news agency (@AFP) August 1, 2020

"Тондар" выступает за установление в Иране монархии.