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Трое техасских подростков угодили в больницу из-за нового челленджа в TikTok

В госпиталь их доставили с передозировкой лекарства от аллергии.

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Фото © Pixabay

Модное веяние в популярной среди молодёжи сети TikTok чуть не обернулось летальным исходом для трёх подростков из Техаса, сообщает Dazed.

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Возможно, единственный аккаунт, ради которого можно скачать TikTok. Даже истинные гуманитарии незаметно для себя запомнят значения чисел π и e, а также другие. Весь секрет — в смешных стишках, которые ещё надолго останутся в голове.

Молодые люди решили поучаствовать в новом челлендже. Они принимают определённое лекарство от аллергии в большом количестве, чтобы вызвать галлюцинации. Хештег с названием этого лекарства насчитывает свыше 5,4 миллиона просмотров, — информирует издание.

Отмечается, что подростков с передозировкой доставили в Детский медицинский центр Кука. Сейчас они идут на поправку.

Врачи предостерегают, что последствия передозировки подобных медикаментов могут быть смертельны. Кроме галлюцинаций приём больших доз препарата чреват учащённым сердцебиением, судорогами и проблемами с мочеполовой системой.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. Однако странных челленджей это не касается. Как считают американские власти, приложение является инструментом китайской разведки.

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