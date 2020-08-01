Трое техасских подростков угодили в больницу из-за нового челленджа в TikTok

69-летний репетитор из Питера снимает смешные тиктоки, доказывая, что физика куда проще и интереснее Возможно, единственный аккаунт, ради которого можно скачать TikTok. Даже истинные гуманитарии незаметно для себя запомнят значения чисел π и e, а также другие. Весь секрет — в смешных стишках, которые ещё надолго останутся в голове.