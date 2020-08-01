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Пользователи Сети заподозрили инфаркт у Лукашенко

Ранее политик заявил, что на ногах переболел коронавирусом.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог перенести инфаркт. Такую теорию выдвинули пользователи Сети. Поводом для их заключений стало отсутствие политика на публике и кадры с фестиваля "Славянский базар", сделанные в середине июля.

Дело в том, что во время посещения мероприятия в Витебске Лукашенко с трудом преодолел ступеньки, держась за поручень лестницы. Кроме того, на последних встречах правая рука лидера республики была частично замотана бинтом.

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Белорусский лидер признался в этом лишь накануне, уточнив, что перенёс коронавирус "на ногах".

Официальных комментариев от администрации главы Белоруссии не поступало.

Напомним, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Политик признался, что перенёс инфекцию на ногах.

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