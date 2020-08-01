Пользователи Сети заподозрили инфаркт у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог перенести инфаркт. Такую теорию выдвинули пользователи Сети. Поводом для их заключений стало отсутствие политика на публике и кадры с фестиваля "Славянский базар", сделанные в середине июля.

Дело в том, что во время посещения мероприятия в Витебске Лукашенко с трудом преодолел ступеньки, держась за поручень лестницы. Кроме того, на последних встречах правая рука лидера республики была частично замотана бинтом.