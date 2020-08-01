Лайф публикует видео момента смертельной аварии на МКАД, в которой погибли три человека

В распоряжении Лайфа оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлён момент смертельного ДТП на 98-м километре МКАД. Авария в районе нацпарка "Лосиный Остров" с участием машины Toyota Camry и уборочного комбайна унесла жизни трёх человек.

Судя по кадрам, легковушка двигалась в потоке, её скорость была примерно такой же, как и у других автомобилей. Почему водитель машины Toyota не остановился и врезался в уборочный комбайн, стоявший на проезжей части, выяснят правоохранители.