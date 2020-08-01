Во Франции хотят возобновить следствие против Депардье по делу об изнасиловании

Французская прокуратура направила в суд запрос на возобновление следствия в отношении актёра Жерара Депардье по делу об изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что запрос был направлен накануне после обращения молодой актрисы, написавшей заявление на Депардье в 2018-м, к органам правосудия. При этом жалоба девушки в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.

Напомним, дело против Депардье закрыли в начале июня прошлого года. Тогда в прокуратуре отметили, что нет признаков состава преступления.