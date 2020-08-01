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Во Франции хотят возобновить следствие против Депардье по делу об изнасиловании

Актриса, написавшая заявление в 2018 году, обратилась к органам правосудия для повторного начала расследования.

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Фото © ТАСС / Zuma

Французская прокуратура направила в суд запрос на возобновление следствия в отношении актёра Жерара Депардье по делу об изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что запрос был направлен накануне после обращения молодой актрисы, написавшей заявление на Депардье в 2018-м, к органам правосудия. При этом жалоба девушки в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.

Напомним, дело против Депардье закрыли в начале июня прошлого года. Тогда в прокуратуре отметили, что нет признаков состава преступления.

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Но музыкант утверждает, что это были ролевые игры и всё обговаривалось с девушками заранее.

Подавшая иск девушка утверждала, что дважды подверглась сексуальным домогательствам со стороны актёра в его парижском доме во время "неформальной репетиции пьесы". Депардье отрицал факт случившегося, но подтверждал, что знаком с девушкой.

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