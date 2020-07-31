Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рэпера посадили на 24 года за изнасилования и пытки четырёх девушек, которые он снимал на видео

Но музыкант утверждает, что это были ролевые игры и всё обговаривалось с девушками заранее.

301

Фото © Instagram / latestcelebrityscoop

Популярный британский исполнитель Solo 45, настоящее имя которого Энди Энокье, был осуждён на 24 года тюрьмы и пять лет под надзором в Бристоле. Парня обвинили в 31 преступлении, 21 из которых — изнасилования, а остальные — удержание насильно и причинение телесного вреда. Имя Энди также будет внесено в публичный список сексуальных преступников, который доступен каждому.

Фото © Instagram / hiphopdx_uk и judassinned

В полицию на рэпера заявила одна из четырёх девушек, которым не повезло привлечь внимание парня. Она рассказала, что Энди изнасиловал её, а затем не выпускал из дома, причинял ей боль и снимал всё на видео. К слову, эти ролики продемонстрировали в зале суда в качестве доказательств, пишет Unilad.

Фото © Instagram / theeskimodance

Рэпер все обвинения отрицал, заявив, что каждую из девушек он предупреждал о своих пристрастиях. Он пояснил, что хотел устроить ролевые игры с постановочным изнасилованием, и все соглашались. Энди подчеркнул, что все его пассии были взрослыми и независимыми женщинами, которые знали, на что шли, и имели над ситуацией столько же власти, сколько и он. Но судья и присяжные не слишком поверили рэперу.

Фото © Instagram / latestcelebrityscoop и milkshakemos

Ни одна из женщин не соглашалась на реальное изнасилование. Они указали допустимые границы, но вы их перечеркнули, потому что не признаёте ограничения ни для себя, ни для окружающих. Вы агрессивны и нарциссичны

Прокурор Кристофер Куинлан

Участник X-Factor 22 года насиловал женщин, снимая это на видео, и попал за решётку до конца жизни

В 2008 году Филлип стал популярен благодаря своему выступлению — у него даже появился свой фан-клуб.

Выбор редакции

Loading...