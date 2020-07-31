Рэпера посадили на 24 года за изнасилования и пытки четырёх девушек, которые он снимал на видео

Популярный британский исполнитель Solo 45, настоящее имя которого Энди Энокье, был осуждён на 24 года тюрьмы и пять лет под надзором в Бристоле. Парня обвинили в 31 преступлении, 21 из которых — изнасилования, а остальные — удержание насильно и причинение телесного вреда. Имя Энди также будет внесено в публичный список сексуальных преступников, который доступен каждому.

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В полицию на рэпера заявила одна из четырёх девушек, которым не повезло привлечь внимание парня. Она рассказала, что Энди изнасиловал её, а затем не выпускал из дома, причинял ей боль и снимал всё на видео. К слову, эти ролики продемонстрировали в зале суда в качестве доказательств, пишет Unilad.

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Рэпер все обвинения отрицал, заявив, что каждую из девушек он предупреждал о своих пристрастиях. Он пояснил, что хотел устроить ролевые игры с постановочным изнасилованием, и все соглашались. Энди подчеркнул, что все его пассии были взрослыми и независимыми женщинами, которые знали, на что шли, и имели над ситуацией столько же власти, сколько и он. Но судья и присяжные не слишком поверили рэперу.

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