Участник X-Factor 22 года насиловал женщин, снимая это на видео, и попал за решётку до конца жизни

56-летнего Филлипа Влэквелла из Уорикшира, Великобритания, недавно суд приговорил к пожизненному заключению. Обжаловать приговор мужчина сможет только через девять лет, а его имя будет вписано в официальный и общедоступный перечень сексуальных насильников. Но это не может удовлетворить всех несчастных девушек, которые пострадали от действий Филлипа за 22 года, пишет The Metro.

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Своё первое нападение мужчина совершил в 1997 году — и с тех пор их не прекращал. В общей сложности суд насчитал девять девушек, которые стали его жертвами, но попыток изнасилований было не менее тридцати. Филлип искал на улицах больших городов симпатичных и одиноких, а потом следовал за ними на машине. Он связывал жертвам руки и завязывал глаза. Всё происходящее Филлип снимал на видео, чтобы потом переживать заново приятные моменты.

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Он очень боялся попасться властям, поэтому запугивал девушек, сообщая, что знает, где они живут. В итоге травмированные жертвы не обращались в полицию. Но любовь к славе была сильнее, и в 2008 году Филлип пришёл на прослушивание в телешоу X-Factor, где поразил жюри своим голосом. Хотя до финала ему дойти и не удалось, обаятельный мужчина стал очень популярен — особенно среди молодых девушек.

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