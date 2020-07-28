Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Участник X-Factor 22 года насиловал женщин, снимая это на видео, и попал за решётку до конца жизни

В 2008 году Филлип стал популярен благодаря своему выступлению — у него даже появился свой фан-клуб.

410

Фото © Twitter / AceShowbiz

56-летнего Филлипа Влэквелла из Уорикшира, Великобритания, недавно суд приговорил к пожизненному заключению. Обжаловать приговор мужчина сможет только через девять лет, а его имя будет вписано в официальный и общедоступный перечень сексуальных насильников. Но это не может удовлетворить всех несчастных девушек, которые пострадали от действий Филлипа за 22 года, пишет The Metro.

Фото © Twitter / AceShowbiz

Своё первое нападение мужчина совершил в 1997 году — и с тех пор их не прекращал. В общей сложности суд насчитал девять девушек, которые стали его жертвами, но попыток изнасилований было не менее тридцати. Филлип искал на улицах больших городов симпатичных и одиноких, а потом следовал за ними на машине. Он связывал жертвам руки и завязывал глаза. Всё происходящее Филлип снимал на видео, чтобы потом переживать заново приятные моменты.

Фото © Twitter / Naija

Он очень боялся попасться властям, поэтому запугивал девушек, сообщая, что знает, где они живут. В итоге травмированные жертвы не обращались в полицию. Но любовь к славе была сильнее, и в 2008 году Филлип пришёл на прослушивание в телешоу X-Factor, где поразил жюри своим голосом. Хотя до финала ему дойти и не удалось, обаятельный мужчина стал очень популярен — особенно среди молодых девушек.

Фото © YouTube / Nyheder opdateret

Вам удалось так долго вести двойную жизнь, потому что вы умны, подозрительны, всё просчитываете на шаг вперёд и отлично манипулируете людьми. Не считая убийц, вы самый страшный и опасный человек, с которым мне пришлось столкнуться за 35 лет моей службы

Судья Питер Кук

Парню доверили проводить девушку, и вскоре стало известно, что именно он изнасиловал её и задушил

Поисками пропавшей Кили занимались целый день, но, когда её обнаружили, поводов для радости не было ни у кого.

Выбор редакции

Loading...