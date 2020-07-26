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Хозяйка осталась в шоке, когда увидела, что её кот стал приносить домой вместо птиц и мышей

Усатый оказался настоящим коллекционером.

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Фото © Twitter / MetroUK

Вышедшая на пенсию няня Салли Белл из Бристоля, Англия, была изрядно озадачена необычным поведением своего питомца. По словам владелицы, четырёхлетний пушистик Эйвери всегда был "охотником" и приносил домой разную добычу: птиц, мышей и даже лягушек. Но потом стало происходить нечто странное.

Фото © Twitter / MetroUK

Однажды Салли нашла дома пару детских очков для плавания. Она удивилась, но не придала этому значения. Пока очки не стали появляться в доме снова и снова. Их приносил обаятельный хвостатый Эйвери, собрав в итоге целую коллекцию — восемь пар.

Владелица была в шоке. Ведь рядом нет ни одного естественного водоёма или бассейна. Салли отчаянно пыталась выяснить, что произошло, желая вернуть добычу находчивого питомца законным владельцам, пишет Daily Star. Она опрашивала соседей, размещала объявления в соцсетях, но никто не помог ей прояснить ситуацию, однако многие посмеялись над ней, сочтя весёлой и забавной.

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По мнению пользователей, пушистый зверёк упорно тренировался перед побегом.

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