Хозяйка осталась в шоке, когда увидела, что её кот стал приносить домой вместо птиц и мышей

Вышедшая на пенсию няня Салли Белл из Бристоля, Англия, была изрядно озадачена необычным поведением своего питомца. По словам владелицы, четырёхлетний пушистик Эйвери всегда был "охотником" и приносил домой разную добычу: птиц, мышей и даже лягушек. Но потом стало происходить нечто странное.

Фото © Twitter / MetroUK

Однажды Салли нашла дома пару детских очков для плавания. Она удивилась, но не придала этому значения. Пока очки не стали появляться в доме снова и снова. Их приносил обаятельный хвостатый Эйвери, собрав в итоге целую коллекцию — восемь пар.