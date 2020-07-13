22-летняя Юко Хирата из префектуры Канагава, Япония, поделилась в "Твиттере" снимками своего питомца, который в считаные дни стал интернет-любимцем. На кадрах предстал её шестимесячный хомяк Куро, который попытался осуществить грандиозный план побега из клетки.
Пушистый ниндзя не просто выбрался из заточения. Он взобрался вверх по стене, упираясь в неё крошечными лапками. И тут подоспела хозяйка с камерой. Отчаянный поступок оказался запечатлён, однако план очень храброго хомяка потерпел крах. Зверька вернули обратно в клетку. По словам Юко, Куро и раньше пытался сбежать, но покорить стену решил впервые, пишет The Sun.
Несмотря на то что побег не удался, пушистик обрёл настоящую славу. Пост набрал более 670 тыс. лайков и 183 тыс. репостов, и пользователи не уставали шутить и восторгаться смелым хомяком. Зверька сравнили с персонажами Жан-Клода Ван Дамма и Тома Круза и Человеком-пауком, восхитились его физической формой и отметили, что он заслуживает домика побольше.
Никогда не видел такого мускулистого хомяка
Maguro_Maznaga
Реинкарнация Тома Круза
blue_blue_drop
Этот малыш явно тренировался перед побегом
Hatashitasan
WOW-funny
Фото хомяка, который задумал дерзкий побег прямо по стене, сделало его знаменитостью на всю жизнь
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