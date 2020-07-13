Недавно пользователь Reddit Kylwm показал, что бывает, если долго не опустошать в сушилке отсек для ворса. В соцсети парень поделился видео, после которого все срочно побежали чистить свои стиралки. Ведь если этого не делать, техника становится не только сборищем плесени, грязи и вирусов, но и превращается в своеобразную пороховую бочку.
Моя подруга попросила меня заменить её сушилку. Вот так я узнал, что они понятия не имели, что нужно чистить отсек для ворса
Kylwm
Видео © Reddit / Kylwm
Такой ужас скопился всего за год. В комментариях Kylwm рассказал, что его подруга была увлечена подготовкой к поступлению в юридическую школу и даже не думала, что за сушилкой нужно как-то по-особенному ухаживать и тем более что-то из неё доставать. А очень зря: в комментариях пользователи порадовались за девушку, ведь неисправность нашли до того, как она вызвала пожар.
Как она вообще не загорелась?
Bedroom_Bellamy
Пожар уже буквально был готов начаться в любую минуту
OM201
Одноклассник моей девушки умер после пожара, который начался именно с фильтра для ворса. С этим лучше не шутить — себе дороже
Bradenoid
Фото © Reddit / Kylwm
По словам Kylwm, он и сам был в шоке, когда увидел, какую бомбу завела его подруга у себя в прачечной. "Я нашёл эту катастрофу. Я начал кричать "О боже" и о том, как это всё может загореться в любой момент. Моя подруга просто сказала: "Не знаю, я никогда к этому не притрагивалась". А самое смешное: прямо перед этим она упомянула, что её одежда никогда не сохнет" — написал пользователь под своим постом.
WOW-funny
У девушки перестала работать сушилка, и даже мастер был в шоке, что там скопилось за целый год
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