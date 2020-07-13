Мама заставила сиять запущенную духовку, и всё благодаря фрукту, который есть в каждом доме

Недавно в Facebook — в группе, где мамы делятся своими лайфхаками по уборке Mums Who Clean, появился пост с советом, как довести духовку до идеального состояния. И, казалось бы, ничего нового женщина не рассказала, вот только другие участницы сообщества были с этим не согласны. Публикация тут же стала вирусной, а в комментариях начали благодарить автора за то, что теперь в доме всегда будет чистый духовой шкаф.