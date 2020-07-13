Мама заставила сиять запущенную духовку, и всё благодаря фрукту, который есть в каждом доме

Недавно в Facebook — в группе, где мамы делятся своими лайфхаками по уборке Mums Who Clean, появился пост с советом, как довести духовку до идеального состояния. И, казалось бы, ничего нового женщина не рассказала, вот только другие участницы сообщества были с этим не согласны. Публикация тут же стала вирусной, а в комментариях начали благодарить автора за то, что теперь в доме всегда будет чистый духовой шкаф.
Использовала только один свежий лимон. Я... впечатлена. Очистила им всю духовку
Пользовательница Facebook
Объясняя в комментариях, как же всё-таки удалось придать духовке вид новой, девушка рассказала, что для начала она нанесла мякоть лимона на поверхности. Затем — 25-минутный перерыв, чтобы дать соку хорошенько впитаться. После этого остаётся только пройтись тряпкой и собрать жир с остатками пищи.
Комментаторы, увидев, что может сделать один лимон, поклялись в своём хозяйстве тоже попробовать натуральные средства для уборки. Другие, напротив, рассказали, что уже давно используют лимон для приборки и на других поверхностях, пишет Daily Star.
О, круто! Обязательно попробую! Спасибо, что поделились
Пользовательница Facebook
Натурально и нетоксично! Всё, как я люблю!
Пользовательница Facebook
Я делаю так же, когда чищу душ. Грязи и разводов как не бывало
Пользовательница Facebook
WOW-news
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