Келли Брук после карантина снялась в маленьком бикини, куда с трудом поместились её пышные формы

40-летняя британская актриса и фотомодель Келли Брук показала подписчикам фигуру после карантина, выложив в "Инстаграм" два знойных кадра. Красавица позировала в своём саду у увитой растениями стены, надев золотистое бикини и небрежно набросив сверху халат.
Келли отметила, что бренд F&F Clothing, который она прорекламировала, всегда защищал девушек разных размеров и комплекций. Поэтому она решила не скрывать после самоизоляции свои пышные формы и призвала других не стесняться делать то же самое и любить себя в любом виде.
Модель активно поддержали подписчики, которых у неё 1,2 млн. По их мнению, у Келли идеальная фигура, которую не надо никак корректировать. Также юзеры отметили, что избраннику Брук очень с ней повезло.
Так здорово видеть естественную женскую красоту, а не недосягаемые отфотошопленные тела
ajknight1987
Это то, что я называю идеальным телом. Ты невероятна
iliassb1974
Твой парень — очень счастливый человек
slash8542
Келли Брук с 2015 года встречается с 35-летним итальянцем-моделью Джереми Паризи. Влюблённые много времени проводят вместе, часто выкладывая нежные фото. "Думаю, сексуальная жизнь становится лучше, когда ты становишься старше. Ты знаешь, что тебе нравится, и не боишься об этом сказать. Ты становишься увереннее в себе", — раскрыла Брук в одном из интервью секреты своей личной жизни, пишет The Sun.
WOW-girls
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