Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Жителей столицы в ближайшее время ждёт пасмурная погода с грозой и усилением ветра, поэтому экстренные службы рекомендуют отложить поездки на потом и оставаться дома.
Август в Москве начнётся с гроз и жёлтого уровня опасностиА температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.
— До конца суток местами ожидается гроза с дождём, порывы ветра — 13–15 м/с, — сообщает telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
При этом в МЧС напоминают, что если всё же необходимо выйти из дома, то для безопасности не стоит укрываться или парковать свой автомобиль под деревьями и рекламными щитами.
За июль в столице выпало почти две месячные нормы осадков. Ранее в Гидрометцентре назвали регион, где ожидаются первые заморозки на территории России.