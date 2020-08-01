Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Жителей столицы в ближайшее время ждёт пасмурная погода с грозой и усилением ветра, поэтому экстренные службы рекомендуют отложить поездки на потом и оставаться дома.

— До конца суток местами ожидается гроза с дождём, порывы ветра — 13–15 м/с, — сообщает telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

При этом в МЧС напоминают, что если всё же необходимо выйти из дома, то для безопасности не стоит укрываться или парковать свой автомобиль под деревьями и рекламными щитами.