"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова предложила Гармашу посмотреть на себя со стороны

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ничего ужасающего в "Современнике" нет. Так актриса отреагировала на решение коллеги по цеху Сергея Гармаша покинуть труппу театра. В беседе с РИА "Новости" она отметила, что коллектив возглавил замечательный человек.
— Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет, — сказала Ахеджакова.
Она отметила, что возглавивший театр после смерти Галины Волчек Виктор Рыжаков предложил прекрасную концепцию на три сезона. По словам артистки, у режиссёра хорошие проекты. Гармашу же Ахеджакова посоветовала "посмотреть на себя со стороны".
Найти вторую Волчек невозможно. Гармаш не станет играть в другом театре после ухода из "Современника"Актёр в основном снимается в кино.
Напомним, Сергей Гармаш объяснил свой уход из "Современника" "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря 2019 года на 87-м году жизни. Прощание с Волчек проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище. Худруком "Современника" был назначен театральный режиссёр Виктор Рыжаков.