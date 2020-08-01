"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова предложила Гармашу посмотреть на себя со стороны

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ничего ужасающего в "Современнике" нет. Так актриса отреагировала на решение коллеги по цеху Сергея Гармаша покинуть труппу театра. В беседе с РИА "Новости" она отметила, что коллектив возглавил замечательный человек.

— Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет, — сказала Ахеджакова.

Она отметила, что возглавивший театр после смерти Галины Волчек Виктор Рыжаков предложил прекрасную концепцию на три сезона. По словам артистки, у режиссёра хорошие проекты. Гармашу же Ахеджакова посоветовала "посмотреть на себя со стороны".