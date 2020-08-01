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"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова предложила Гармашу посмотреть на себя со стороны

Она призналась, что переживает за актёра.

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Лия Ахеджакова. Фото © Е. Сидякина / Театр "Современник"

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ничего ужасающего в "Современнике" нет. Так актриса отреагировала на решение коллеги по цеху Сергея Гармаша покинуть труппу театра. В беседе с РИА "Новости" она отметила, что коллектив возглавил замечательный человек.

Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет, — сказала Ахеджакова.

Она отметила, что возглавивший театр после смерти Галины Волчек Виктор Рыжаков предложил прекрасную концепцию на три сезона. По словам артистки, у режиссёра хорошие проекты. Гармашу же Ахеджакова посоветовала "посмотреть на себя со стороны".

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Актёр в основном снимается в кино.

Напомним, Сергей Гармаш объяснил свой уход из "Современника" "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря 2019 года на 87-м году жизни. Прощание с Волчек проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище. Худруком "Современника" был назначен театральный режиссёр Виктор Рыжаков.

Чулпан Хаматова не увидела в "Современнике" чудовищной ситуации, из-за которой ушёл Гармаш

Она отметила, что худрук театра Виктор Рыжаков ещё не успел себя проявить, так как вскоре после его назначения культурное учреждение закрыли на карантин.

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