СМИ: Переписки в Telegram протестующих в Портленде были доступны властям США

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США анализировало переписки протестующих жителей в Портленде, штат Орегон, в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в статье The Washington Post, которая ссылается на внутренние документы ведомства.
Сообщается, что министерство имело доступ к перепискам протестующих в группах и анализировало их в так называемом разведывательном отчёте МВБ, который был направлен федеральным органам правопорядка, в том числе ФБР. В Telegram демонстранты обсуждали маршруты митингов и как во время обсуждения избегать полиции.
Пока не ясно, как ведомство получило доступ к перепискам, учитывая, что ранее исполняющий обязанности заместителя руководителя МВБ Брайан Мёрфи зявил, что министерство не занимается не только сбором и анализом электронной переписки, но и любого рода разведдеятельностью в Портленде.
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Как сообщает газета, в отчёте МВБ также говорится, что власти собирали данные о двух журналистах The New York Times, которые освещали протесты в Портленде. Они, по версии ведомства, ответственны за утечку несекретной информации, касающейся напряжённой ситуации в городе.
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп обвинил власти Портленда в потере контроля над протестами.
Напомним, уже почти два месяца в США идут акции протеста, которые начались в конце мая в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от асфиксии при жёстком задержании полицейскими. С тех пор в стране продолжаются непрекращающиеся беспорядки, жертвами которых стали десятки человек, а сотни людей получили ранения.