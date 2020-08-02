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Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизнь

Рут Кундсин всю жизнь удивляет общественность. Когда-то она стала одной из первых женщин — профессоров медицины в Гарвардском университете. Теперь же, когда ей 104 года, старушка всё ещё занимается спортом. Да так, что молодёжь может только позавидовать.

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Кадр из видео © YouTube / Patriot Ledger

Рут — эталонный пример активного человека. И это даже не учитывая то, что британке уже 104 года. Старушка пристально следит за своим здоровьем — возраст другого выбора не оставляет. Женщина всё ещё ходит в спортзал, где тренирует пресс, бёдра, ноги и другие группы мышц.

Кадр из видео © YouTube / Patriot Ledger

Конечно, возраст даёт о себе знать. Старушка задумывается о том, чтобы прекратить тренировки. Отметив свой 104-й день рождения, Кундсин решила, что ей будет безопаснее сократить физическую активность. С этим не согласен её персональный тренер Дик Рэймонд, которому, кстати, самому уже 70 лет.

Надеюсь, Рут ещё вернётся, потому что у неё всё равно потрясающие результаты. Во время карантина она тренировалась дома с гантелями и эспандерами, но для неё этого недостаточно

Дик Рэймонд

Кадр из видео © YouTube / Patriot Ledger

Рут — удивительна женщина. Это было ясно и когда она была молода. В 1976 году она стала доцентом Гарвардской медицинской школы, а также проработала эпидемиологом с 1970 по 1982 год. Однако в 90-х Кундсин отправили на пенсию, и тогда именно спорт спас её от негативных мыслей, пишет Metro.

Кадр из видео © YouTube / Patriot Ledger

Я рада, что в своё время начала ходить в спортзал. Если бы не тренажёры, я выглядела бы совсем не так, как выгляжу сейчас, и не была бы такой здоровой

Рут Кундсин

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