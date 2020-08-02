Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизнь

Влюблённые превратили потрёпанный школьный автобус в дом своей мечты, и вот как им это удалось Чуть больше двух лет назад пара из США купила себе старый школьный автобус. Сейчас ребята на постоянной основе живут в 17 квадратных метрах, но ни о чём не жалеют, ведь перед ними теперь открыт целый мир.