Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизнь

Рут — эталонный пример активного человека. И это даже не учитывая то, что британке уже 104 года. Старушка пристально следит за своим здоровьем — возраст другого выбора не оставляет. Женщина всё ещё ходит в спортзал, где тренирует пресс, бёдра, ноги и другие группы мышц.
Конечно, возраст даёт о себе знать. Старушка задумывается о том, чтобы прекратить тренировки. Отметив свой 104-й день рождения, Кундсин решила, что ей будет безопаснее сократить физическую активность. С этим не согласен её персональный тренер Дик Рэймонд, которому, кстати, самому уже 70 лет.
Надеюсь, Рут ещё вернётся, потому что у неё всё равно потрясающие результаты. Во время карантина она тренировалась дома с гантелями и эспандерами, но для неё этого недостаточно
Дик Рэймонд
Рут — удивительна женщина. Это было ясно и когда она была молода. В 1976 году она стала доцентом Гарвардской медицинской школы, а также проработала эпидемиологом с 1970 по 1982 год. Однако в 90-х Кундсин отправили на пенсию, и тогда именно спорт спас её от негативных мыслей, пишет Metro.
Я рада, что в своё время начала ходить в спортзал. Если бы не тренажёры, я выглядела бы совсем не так, как выгляжу сейчас, и не была бы такой здоровой
Рут Кундсин