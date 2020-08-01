Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практике

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Газетой.ру" назвал дело о ДТП с его подзащитным "самым лёгким" в своей практике, а также пообещал представить "козырь, который сможет повлиять на ход процесса".
Попытка номер два. Ефремова снова везут в суд после "прогула" его адвоката — видеоЭльман Пашаев не явился на заседание 29 июля, потому что его не было в Москве.
— Дело Ефремова — самое простое в моей практике. Это чистая правда. Просто его раздули так, будто это дело века решается. Вы же не знаете, какие дела я веду. Рассказывать о них не могу, но, поверьте, тут всё закончится очень легко, — заявил Пашаев.
По его словам, с учётом множества камер, которые находились в районе места ДТП, невозможно устроить какую-либо фальсификацию доказательств, а сам правозащитник не намерен "отмазывать" Ефремова.
"ДТП — это не уголовка". Пашаев заявил, что частично признаёт нахождение Ефремова за рулём в момент аварииТем не менее он по-прежнему не ответил на вопрос, какие именно доказательства говорят о невиновности его подзащитного.
— Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулём вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности, — заявил Пашаев.
"Он не трус!" Адвокат Ефремова рассказал, как кричал на артиста из-за его намерения признать винуРанее юрист рассказывал, что актёр не помнит само столкновение с фургоном.
Адвокат также признался, что мечтает об оправдательном приговоре по делу Михаила Ефремова. Добиться этого ему пока что мешает "показуха и звёздный статус" уголовного процесса.
Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.