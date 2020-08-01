Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практике

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Газетой.ру" назвал дело о ДТП с его подзащитным "самым лёгким" в своей практике, а также пообещал представить "козырь, который сможет повлиять на ход процесса".

— Дело Ефремова — самое простое в моей практике. Это чистая правда. Просто его раздули так, будто это дело века решается. Вы же не знаете, какие дела я веду. Рассказывать о них не могу, но, поверьте, тут всё закончится очень легко, — заявил Пашаев.

По его словам, с учётом множества камер, которые находились в районе места ДТП, невозможно устроить какую-либо фальсификацию доказательств, а сам правозащитник не намерен "отмазывать" Ефремова.

— Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулём вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности, — заявил Пашаев.

Адвокат также признался, что мечтает об оправдательном приговоре по делу Михаила Ефремова. Добиться этого ему пока что мешает "показуха и звёздный статус" уголовного процесса.