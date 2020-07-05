Влюблённые превратили потрёпанный школьный автобус в дом своей мечты, и вот как им это удалось

Тайлер Хьортинг и Лекси О'Брайен работали барменами в Лос-Анджелесе, США, когда поняли, что тратят слишком много денег на аренду крошечной квартирки с посредственным ремонтом. Тогда они начали присматриваться к альтернативным видам недвижимости и наткнулись на сообщество "автобусной жизни". Поклонники этой философии превращают машины в крошечные дома на колёсах. И паре эта идея понравилась.

Фото © Instagram / One Wild Ride Bus

В конце 2017 года они купили свой автобус по объявлению на "Крейгслисте" за десять тысяч долларов (700 тыс. рублей). Тогда же пара рассказала об этом в инстаграм-аккаунте One Wild Ride Bus. Сразу после покупки ребята начали переоборудовать своё новое жилище. Начали с главного — мотора и колёс. Дальше принялись за внутреннюю отделку.

Фото © Instagram / One Wild Ride Bus

У Тайлера и Лекси ушло больше восьми месяцев на то, чтобы привести автобус в порядок. Они тратили на это каждую свободную минутку после работы и на выходных. Практически всё они делали самостоятельно. Специалистам они доверили только электрику и водопровод.

Фото © Instagram / One Wild Ride Bus

Это был просто огромный процесс постоянного обучения. Мы всё время смотрели YouTube и спрашивали других ребят в "Инстаграме", как они делали те или иные вещи. Без множества проб и ошибок не обошлось Тайлер Хьортинг

Фото © Instagram / One Wild Ride Bus

Нам нужно было вместить туда все удобства, которые были в нашей квартире, но чтобы они подходили по размеру. Мы хотели сделать небольшую обеденную зону и душ, а ещё нам точно нужна была двуспальная кровать и духовой шкаф Тайлер Хьортинг

На ремонт у пары ушло ещё 25 тысяч долларов (1,75 млн рублей), но результат того стоит, ведь у них получился самый настоящий дом мечты. И то, что он на колёсах, делает его лишь лучше. После ремонта ребята продали всё, что у них было, и полтора года колесили по Штатам, выбирая себе новое место для жизни. В конце 2019-го они обосновались в Техасе, пишет Insider.

Фото © Instagram / One Wild Ride Bus