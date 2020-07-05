Ретроградный Меркурий как образ жизни: 10 бедолаг, которым сказочно не повезло

Люди с завидной регулярностью попадают в передряги и не забывают поделиться случившимся в Интернете. Издание Bored Panda собрало самые смешные кадры от пользователей соцсетей, и в подборке ниже — десять лучших из них.

"Мне 49. Я только что нашёл это в книжном шкафу моей мамы (название книги: "Мой ребёнок тупой?" — Прим. ред.)"

Фото © Halvere1600

"Был замечательный день... до этого момента"

Фото © pp0787

"Я самолично довёл себя до белого каления, потратив полтора часа на поиск этого шуруповёрта"

Фото © Brave1i1toaster

"Что-ж, я больше никогда не надену этот топ". Комментарий: "Вы выглядите в нём как Хелена Бонем-Картер в роли Червонной Королевы"

Фото © Amemeinglesslife

"Мой брат едет домой после того, как забрал своего нового щенка"

"Моя кошка только что вернулась с чьими-то ключами во рту"

Фото © robrobxD

"Спустя несколько недель отсутствия я вернулся в свою квартиру"

"Итак, я заплатил шесть долларов, чтобы мне домой доставили два ломтика плавленного сыра"

Фото © Wubnaught

"Два часа по горам, чтобы устроить пикник, и вот чем это закончилось"

Фото © Jaminator97

"Я потерял одну часть этого пазла на 2000 штук"