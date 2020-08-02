"Везде вместе". Авербух и Галина Сергеевна из "Папиных дочек" отдыхают в Крыму

В Симферополе проходят летние сборы школы фигурного катания, организованные компанией 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. На них сам спортсмен проведёт мастер-классы. В Крым он приехал со своей избранницей, 25-летней звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
— Илья и Лиза здесь вдвоём в Симферополе. И в кафе, и на набережной — везде вместе. Сразу узнали её — ещё миниатюрнее в жизни, чем в "Инстаграме", привёз на сборы — и правильно, — рассказали изданию родители учеников школы.
Галина Сергеевна из "Папиных дочек" показала обручальное кольцо, которое ей подарил АвербухСовсем недавно стало известно, что Арзамасова и Илья Авербух встречаются уже несколько лет. И эта история всё больше обрастает подробностями.
Авербух набирается сил на побережье перед предстоящей работой в Москве. Осенью на Первом канале стартует новый сезон шоу "Ледниковый период", которое продюсирует фигурист.
Напомним, о романе Арзамасовой и Авербуха стало известно в начале июля. Сама актриса информацию подтвердила, однако подробности раскрывать отказалась. По словам ведущей "Фигурвью" Елены Родиной, фигурист начал встречаться с Лизой, когда ей было всего 17 лет. Однако знакомство произошло ещё раньше, в 2010 году, когда актриса участвовала в шоу "Лёд и пламень", где Илья был постановщиком и продюсером. По словам бывшей жены Авербуха, отношения пары верно идут к свадьбе.