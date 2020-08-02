"Везде вместе". Авербух и Галина Сергеевна из "Папиных дочек" отдыхают в Крыму

В Симферополе проходят летние сборы школы фигурного катания, организованные компанией 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. На них сам спортсмен проведёт мастер-классы. В Крым он приехал со своей избранницей, 25-летней звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Илья и Лиза здесь вдвоём в Симферополе. И в кафе, и на набережной — везде вместе. Сразу узнали её — ещё миниатюрнее в жизни, чем в "Инстаграме", привёз на сборы — и правильно, — рассказали изданию родители учеников школы.

Авербух набирается сил на побережье перед предстоящей работой в Москве. Осенью на Первом канале стартует новый сезон шоу "Ледниковый период", которое продюсирует фигурист.