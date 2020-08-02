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"Убеждён, вы никогда не подведёте". Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Глава государства пожелал военнослужащим успехов и здоровья.

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Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ. Текст телеграммы президента размещён на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает патриотические ратные традиции, сложившиеся в войсках, и свято чтит законы боевого братства. Путин подчеркнул, что в самых сложных, нештатных ситуациях десантники проявляют безупречную выучку, верность присяге и Отчизне.

Убеждён, вы никогда не подведёте, будете твёрдо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооружённых сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, — добавил президент России.

Расплескалась синева. Лучшие открытки и поздравления ко дню ВДВ

2 августа все десантники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Собрали для вас лучшие варианты поздравлений.

Особые слова признательности и благодарности Путин выразил героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Бойцам ВДВ российский лидер пожелал успехов, здоровья и всего наилучшего.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности.

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