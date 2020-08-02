"Убеждён, вы никогда не подведёте". Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ. Текст телеграммы президента размещён на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает патриотические ратные традиции, сложившиеся в войсках, и свято чтит законы боевого братства. Путин подчеркнул, что в самых сложных, нештатных ситуациях десантники проявляют безупречную выучку, верность присяге и Отчизне.

— Убеждён, вы никогда не подведёте, будете твёрдо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооружённых сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, — добавил президент России.

Особые слова признательности и благодарности Путин выразил героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Бойцам ВДВ российский лидер пожелал успехов, здоровья и всего наилучшего.