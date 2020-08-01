Расплескалась синева. Лучшие открытки и поздравления ко дню ВДВ

Когда будете выбирать, как поздравить своего защитника-десантника с профессиональным праздником, помните о главных атрибутах этого рода войск: голубой берет, парашют, тельняшка, сине-зелёный флаг как символ соединения неба и земли. Ко всем этим традиционным атрибутам можете не обойти вниманием и фонтан, купание в котором стало уже настоящим ритуалом 2 августа. Можете подобрать картинку, но выгоднее будет смотреться GIF. Выбирайте.
На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВПосетители смогут ознакомиться с архивными документами и даже посмотреть правки, внесённые Иосифом Сталиным.
Броневик для десантников "Тайфун-ВДВ" начали готовить к госиспытаниямПо планам военных поставки техники в войска могут начаться уже в текущем году.
Фото © twitter.com/Мир Вашему Дому
Фото © kartinki-life.ru
Пользуйтесь и не относитесь к нашей подборке слишком серьёзно. Но помните, что лучше искренних слов, сказанных лично, нет ничего лучше.