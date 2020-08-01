Расплескалась синева. Лучшие открытки и поздравления ко дню ВДВ

Когда будете выбирать, как поздравить своего защитника-десантника с профессиональным праздником, помните о главных атрибутах этого рода войск: голубой берет, парашют, тельняшка, сине-зелёный флаг как символ соединения неба и земли. Ко всем этим традиционным атрибутам можете не обойти вниманием и фонтан, купание в котором стало уже настоящим ритуалом 2 августа. Можете подобрать картинку, но выгоднее будет смотреться GIF. Выбирайте.