Имена туристов, которые на "Союзе" полетят к МКС, назовут в начале 2021 года

В 2021 году с Байконура также намечены запуски международных экипажей. Так, согласно договору с компанией #SpaceAdventures состоится запуск с участием двух туристов, который запланирован на конец 2021 года 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2020
Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года
Имена туристов, которые станут участниками первого в истории туристического полёта к МКС на российском корабле "Союз", назовут в начале 2021 года. Об этом в своём "твиттере" сообщает "Роскосмос".
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Согласно договору, который заключён с компанией Space Adventures, пуск с Байконура намечен на конец следующего года.