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Имена туристов, которые на "Союзе" полетят к МКС, назовут в начале 2021 года

Сам полёт запланирован на конец следующего года.

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Имена туристов, которые станут участниками первого в истории туристического полёта к МКС на российском корабле "Союз", назовут в начале 2021 года. Об этом в своём "твиттере" сообщает "Роскосмос".

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К услугам будущих постояльцев Wi-Fi, встроенные в стены сенсорные экраны, а главное — панорамный вид на Землю.

Согласно договору, который заключён с компанией Space Adventures, пуск с Байконура намечен на конец следующего года.

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