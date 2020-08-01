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В Петербурге спасатели обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён ВОВ

Снаряд удалось обнаружить рабочим во время проведения работ на строительной площадке.

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Фото © МЧС России

Пиротехникам МЧС России удалось обезвредить 500-килограммовую фугасную авиабомбу, которая сохранилась со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, операция в Санкт-Петербурге длилась несколько часов. Отмечается, что полутонный боеприпас обнаружили рабочие на Пулковском шоссе, 71 во время проведения работ на строительной площадке.

Фото © МЧС России

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Для обезвреживания бомбы на место выехал расчёт Невского спасательного центра МЧС России.

Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль, — рассказали в пресс-службе.

В Дюссельдорфе обезвредили британскую бомбу времён Второй мировой войны

Похожих снарядов разного калибра за время войны на территорию Германии было сброшено порядка двух миллионов.

После этого авиабомбу, которая пролежала в земле более 70 лет, доставили на полигон и уничтожили.

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