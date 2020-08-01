В Петербурге спасатели обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён ВОВ

Пиротехникам МЧС России удалось обезвредить 500-килограммовую фугасную авиабомбу, которая сохранилась со времён Великой Отечественной войны.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, операция в Санкт-Петербурге длилась несколько часов. Отмечается, что полутонный боеприпас обнаружили рабочие на Пулковском шоссе, 71 во время проведения работ на строительной площадке.
Для обезвреживания бомбы на место выехал расчёт Невского спасательного центра МЧС России.
— Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль, — рассказали в пресс-службе.
В Дюссельдорфе обезвредили британскую бомбу времён Второй мировой войныПохожих снарядов разного калибра за время войны на территорию Германии было сброшено порядка двух миллионов.
После этого авиабомбу, которая пролежала в земле более 70 лет, доставили на полигон и уничтожили.