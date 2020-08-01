Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Обойдёмся без экстрима. Врач рассказала, как добиться "вау-результатов" при похудении

Специалист отметила, что при большом весе без вреда для здоровья можно терять максимум 10–15 килограммов в месяц.

141

Врач-диетолог Елена Астахова сообщила, что при быстром похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь человека и организм может начать травиться собственным жиром.

Специалист в беседе с каналом "360" отметила, что этого нельзя допустить и для похудения необходимо сбалансировать своё питание.

Испанский диетолог назвал продукт для похудения. Он есть в каждом холодильнике

Он поможет снизить общее число потребляемых калорий.

Быстрое снижение веса и "вау-результаты" появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду. Больше идёт снятие отёчности, вывод лишней воды. Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Это важный и психологический вопрос, чтобы не было экстренного ограничения питания. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, и те, от которых он растёт, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима, — подчеркнула Астахова.

Эксперт также добавила, что при диете необходимо грамотно распределить в своём рационе количество белков, углеводов и жиров.

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала

При этом важно помнить о высокой калорийности продукта.

При снижении веса главное — сменить культуру питания. Это новые привычки, с которыми человек может жить годами. Сбросить за два месяца 200 кг — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10–15 кг, — подытожила врач.

Выбор редакции

Loading...