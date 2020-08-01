Врач назвала колебания прироста случаев CoViD-19 в Москве допустимыми

Главный врач инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российской столице остаётся стабильной. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, на данный момент нельзя говорить о росте заболеваемости CoViD-19 в Москве.

— Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев CoViD-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания. Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Это не говорит о росте заболеваемости, — отметила врач.

Сметанина также добавила, что колебания показателей заболеваемости коронавирусом в Москве являются допустимыми. При этом медики внимательно следят за показателями распространения заболевания в городе, при необходимости будут приняты все соответствующие меры.