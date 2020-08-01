В ВОЗ заявили об "ожидаемом затяжном характере" пандемии коронавируса

Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на очередном заседании, прошедшем накануне, подчеркнул "ожидаемый затяжной характер" пандемии CoViD-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Отмечается, что необходимо продолжать противоэпидемические мероприятия на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных комитет заключил, что вспышка коронавируса всё ещё представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения.

Комитет сформулировал рекомендации государствам, среди которых обмен передовым опытом, расширение возможности по надзору, тестированию и отслеживанию контактов в сфере общественного здравоохранения, а также другие.