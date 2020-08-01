Бесконтрольная страсть. Чем опасна женская сексуальная одержимость

Одно время считалось, что в сексуальной жизни у женщин и мужчин есть определённые нормы частоты занятий сексом. Такой своеобразный интимный график, по которому здоровый организм должен жить, возбуждаться и отправляться в постель. Так, считалось нормальным, что у молодых людей с 18 и примерно до 25 лет нормой было заниматься сексом ежедневно. В возрасте 30–40 лет нормой считалось два-три половых акта в неделю. А ближе к 50 годам нормальным был секс раз в неделю.

Причём у женщин эти правила более размыты и менее привязаны к физиологии, как, например, эректильная дисфункция, которая может наступить у мужчин. Позже психологи пересмотрели эти нормы и сошлись на том, что организмы у всех разные и вне зависимости от возраста нормальной бывает ситуация, когда девушку устраивает и один сексуальный акт в месяц. Тут нет ничего странного. Но есть другая крайность — сексуальная одержимость, которая может серьёзно испортить жизнь.

Люди, помешанные на сексе, занимаются им по несколько раз на дню. Казалось бы, этим людям надо завидовать, но нет — такая секс-активность может серьёзно испортить жизнь, и вот пять проблем, с которыми они столкнутся.

Фото © shutterstock Проблема № 1. Самоутверждение через секс У женщины с сексуальной одержимостью половой акт воспринимается как самый сильный или даже единственно возможный способ доказать свою значимость и нужность. А потому все другие способы, будь то духовные или карьерные, стираются на этом фоне.

Фото © shutterstock Проблема № 2. Вечная нервозность Подпитка чувства собственного достоинства требуется постоянно, и долгое отсутствие секса приведёт к ухудшению настроения. Может развиться невроз, хандра или даже депрессия. Одержимая сексом женщина будет находиться в постоянном поиске, не находя внутреннего покоя.

Фото © shutterstock Проблема № 3. Опасные заболевания Длинный список заболеваний, передающихся половым путём, может прописаться в больничной карточке одержимой сексом. Необходимо предохраняться. Но, когда требуется только секс, секс, секс и есть возможность удовлетворения, человек может забыть про контрацептивы.

Фото © shutterstock Проблема № 4. Личная жизнь Хорошо, если сексуальные аппетиты партнёров совпадают. А если нет, то это проблема. Особенно ярко это проявляется, если у женщины одержимость сексом. Даже самый умный, заботливый и любящий супруг не выдержит постоянных измен и интимных претензий жены.