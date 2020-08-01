Доктор Мясников назвал храп одной из причин ожирения

Храп во сне чреват рядом серьёзных заболеваний. И это болезнь, с которой надо бороться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

— Это болезнь, которая приводит к диабету, ожирению и артериальной гипертонии, — сказал он.

Врач пояснил, что причиной всего этого является так называемое sleep-апноэ, или ночное апноэ (краткая остановка дыхания).

Говоря о методах лечения апноэ, Мясников заявил, что лучше всего работает аппарат искусственной вентиляции лёгких СИПАП, так как другие приспособления (носовые кольца, загубники, повязки и прочее) помогают далеко не всем. Компрессор же подаёт в дыхательные пути постоянный поток воздуха под определённым давлением и не позволяет им сомкнуться.