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Доктор Мясников назвал храп одной из причин ожирения

Врач посоветовал как можно быстрее избавиться от неприятного ночного явления.

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Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Храп во сне чреват рядом серьёзных заболеваний. И это болезнь, с которой надо бороться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор Мясников рассказал, как правильно худеть

Нельзя резко ограничивать количество потребляемых калорий.

Это болезнь, которая приводит к диабету, ожирению и артериальной гипертонии, — сказал он.

Врач пояснил, что причиной всего этого является так называемое sleep-апноэ, или ночное апноэ (краткая остановка дыхания).

Говоря о методах лечения апноэ, Мясников заявил, что лучше всего работает аппарат искусственной вентиляции лёгких СИПАП, так как другие приспособления (носовые кольца, загубники, повязки и прочее) помогают далеко не всем. Компрессор же подаёт в дыхательные пути постоянный поток воздуха под определённым давлением и не позволяет им сомкнуться.

Ранее Мясников назвал четыре критерия, по которым можно определить, насколько здоров человек.

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