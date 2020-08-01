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Молебен по случаю двух армейских праздников прошёл в главном храме ВС РФ

В Алабино показали военную технику и дали салют.

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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу принял участие в молебне по случаю двух праздников, важных для всех, кто связал свою жизнь с армией, сообщает российское военное ведомство.

Фото © Минобороны РФ

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В главном храме Вооружённых сил России состоялся торжественный молебен, посвящённый 320-летию Службы тыла и 90-летию Воздушно-десантных войск, который провёл ключарь храма Победы епископ Клинский Стефан, — информирует Минобороны.

Отмечается, что для молебна в Верхнем храме была выставлена икона Святого преподобного Иосифа Волоцкого. Он считается покровителем военнослужащих и гражданского персонала материально-технического обеспечения Вооружённых сил России.

Также в этот день на полигоне Алабино прошли праздничные мероприятия: концерт, выступление десантников, показ техники. Самолёты дали салют в честь военнослужащих ВДВ.

Видео © Министерство обороны РФ

Ранее на сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ. Его посетители смогут не только прочитать об истории этого вида войск, но и узнать о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 августа.

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