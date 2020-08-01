В Хельсинки снова провели "Топлес флешмоб" на одном из центральных пляжей

В Финляндии несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в "Топлес флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки — Хиетаниеми. Об этом сообщает РИА "Новости".

Впервые такая акция прошла в 2019 году в знак протеста после удаления женщины с одного из пляжей, когда она загорала топлес. Флешмоб, который организует клуб феминисток Cult Cunth, получил название Tissiflashmob ("Топлес флешмоб").