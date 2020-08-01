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В Хельсинки снова провели "Топлес флешмоб" на одном из центральных пляжей

Акция проходит уже второй год.

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Фото © Twitter / Tamperelainen

В Финляндии несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в "Топлес флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки — Хиетаниеми. Об этом сообщает РИА "Новости".

Впервые такая акция прошла в 2019 году в знак протеста после удаления женщины с одного из пляжей, когда она загорала топлес. Флешмоб, который организует клуб феминисток Cult Cunth, получил название Tissiflashmob ("Топлес флешмоб").

Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз

Пользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.

Участники отметили, что всё прошло хорошо. По словам организаторов, целью мероприятия является разрешение загорать женщинам полуголыми, как и мужчинам. Всего в акции в этом году приняло участие около 50 человек.

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