В Хельсинки снова провели "Топлес флешмоб" на одном из центральных пляжей

В Финляндии несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в "Топлес флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки — Хиетаниеми. Об этом сообщает РИА "Новости".
Впервые такая акция прошла в 2019 году в знак протеста после удаления женщины с одного из пляжей, когда она загорала топлес. Флешмоб, который организует клуб феминисток Cult Cunth, получил название Tissiflashmob ("Топлес флешмоб").
Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных позПользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.
Участники отметили, что всё прошло хорошо. По словам организаторов, целью мероприятия является разрешение загорать женщинам полуголыми, как и мужчинам. Всего в акции в этом году приняло участие около 50 человек.