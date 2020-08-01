Жириновский предложил Лукашенко сняться с выборов, чтобы они были "красивые"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко надо снять свою кандидатуру с выборов, сообщает РИА "Новости".
Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в БелоруссииГлаве Белоруссии необходимо поворотное событие, которое сможет развязать ему руки, считают эксперты. Поэтому он единственный человек в стране, который способен организовать протомайдан. Население достаточно скептично относится к его новой манере управления, чем пытаются воспользоваться Соединённые Штаты Америки, а пока Россия стоит в стороне.
— Власть — это надолго. Дорожка, самолёты, почётный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов, — сказал Жириновский.
Российский политик считает, что "лучший вариант" для Белоруссии — это возвращение "к родным берегам", как это было на примере Крыма.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Минске предвыборный митинг-концерт. Акция прошла в столичном парке Дружбы народов с участием представителей штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами. По оценкам правозащитников, в демонстрации приняло участие не менее 25 тысяч человек. По другим данным, их было 35 тысяч.