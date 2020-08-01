Жириновский предложил Лукашенко сняться с выборов, чтобы они были "красивые"

Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в Белоруссии Главе Белоруссии необходимо поворотное событие, которое сможет развязать ему руки, считают эксперты. Поэтому он единственный человек в стране, который способен организовать протомайдан. Население достаточно скептично относится к его новой манере управления, чем пытаются воспользоваться Соединённые Штаты Америки, а пока Россия стоит в стороне.