Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в Белоруссии

30 июля в минском парке Дружбы народов состоялся предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным штаба Тихановской, на митинг пришло 63 тысячи человек. В то время как правоохранительные органы приводят статистику прошедших через металлодетекторы — 18 250 человек.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что "майдан" в Белоруссии уже запущен.

— Какие лозунги у этой оппозиции? Отказ от Союзного Государства, враждебность к России и пресловутые западные ценности. Отмечу, что не так давно в Минск вернулось Посольство США, явно они и организовывают. К сожалению, Лукашенко им подыгрывает, вероятно, что-то ему пообещали, судьба Януковича не стала для него уроком. Проблема в том, что в Белоруссии нет своей элиты, как её нет нигде на постсоветском пространстве. Вся так называемая элита фактически назначается, легитимизируется на Западе, а уже потом правит своей страной. Собственно, это одна из составляющих американского влияния, люди, которые видят своё будущее за долларом и Соединёнными Штатами Америки, — заявил депутат.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, напротив, считает, что говорить о "майдане" пока излишне, так как "майдан" это не просто протест, а целый комплекс мероприятий.

— Майдан — это очень чёткое определение, это организованные и оплаченные из-за рубежа акции протеста с целью свержения власти при поддержке самой власти. Конкретно такого я там пока не вижу. Речь идёт о демонстрации поддержки Тихановской, митинги которой используют те, кого утомил нынешний режим Александра Григорьевича. Людей достало, что президент постепенно превращается из рачительного хозяйственника, что и было неким общественным договором с обществом, в полного самодура. Много раз сами белорусы говорили, в том числе Виктор Бабарико, что единственный человек, который может организовать "майдан" в Белоруссии, это сам Лукашенко. Но ему нужен некий протомайдан, некая акция, которая бы развязала ему руки в борьбе с оппозицией, — полагает Мирзаян.

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Он также отметил, что попытки привязать к белорусскому "майдану" Российскую Федерацию абсолютно беспочвенны, так как для их подтверждения нет никаких фактов.

— Российская Федерация не вмешивается в белорусскую внутреннюю политику. Мы себя тут ведём очень корректно, мы никогда не переносили наши экономические и политические споры в область поддержки внутренней оппозиции, в том числе никогда не формировали в Белоруссии оппозицию изнутри. В итоге мы столкнулись с ситуацией, которую сконструировал Лукашенко: в Белоруссии вся пророссийская оппозиция вытоптана, Александр Григорьевич единственный "пророссийский" лидер, поэтому кроме него опереться не на кого. Вся остальная белорусская элита, как это бывает в авторитарных государствах, абсолютно безынициативна, — подчеркнул эксперт.

Публицист Борис Рожин полагает, что, несмотря на то что обстановка в Белоруссии достаточно спокойная, Александр Лукашенко готовится к тому, что его будут свергать с помощью "майдана".

— Лукашенко публично заявляет, что возможность незаконного свержения власти есть, а значит, он готов использовать силу, включая армию, для того, чтобы предотвратить дестабилизацию в республике. Однако как-то незаметно, чтобы некий силовой ресурс был у оппозиции, непонятно, как она будет реализовывать майданный сценарий, при этом их позиция уже достаточно прозрачная — если Лукашенко победит на выборах, значит, это заведомо нечестно. В общем, тут смотреть нужно будет после 9-го числа, когда начнутся митинги против Лукашенко, против легитимности результатов. Пока всё, что мы видим, это пролог к будущим событиям, — заявил эксперт.