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В Минске прошёл многотысячный митинг соперницы Лукашенко на выборах

В нём также приняли участие сторонники кандидатов, которым было отказано в регистрации.

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Видео © Телеграм-канал "Белсат"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Минске предвыборный митинг-концерт, собравший десятки тысяч участников. Трансляция мероприятия велась на ютуб-канале Белcat News.

Акция прошла в столичном парке Дружбы с участием представителей штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правозащитников, в демонстрации приняло участие не менее 25 тысяч человек. По другим данным, их было 35 тысяч. Официальной информации о численности пока нет.

Отмечается, что свободного места на митинге практически не было. Многие участники стояли даже за ограждением. Демонстранты держали в руках как современные красно-зелёные флаги страны, так и исторические красно-белые.

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По мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.

По словам известного драматурга Андрея Курейчика, принявшего участие в акции, Тихановская из-за любви к своему мужу Сергею, который хотел баллотироваться в президенты, но был арестован, взяла ответственность за судьбу страны и её народа.

Ранее в Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, консультировавшего оппозицию.

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