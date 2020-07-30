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Путин подписал распоряжение по ситуации в Усолье-Сибирском

Ранее в ходе совещания глава государства отметил, что проблемы с экологией в сибирском городе накапливались ещё с 30-х годов прошлого века.

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Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение трёх месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также глава государства поручил Министерству обороны принять участие в разработке и реализации дорожной карты, а Минздраву — обеспечить оказание медицинской помощи работникам, занимающимся устранением загрязнения окружающей среды.

Путин потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону в Усолье-Сибирском

Президент поручил привлечь для этого силы Министерства обороны РФ.

Ранее в ходе рабочего совещания президент отметил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгое время фактически замалчивались. По словам главы государства, они накапливались там ещё с 30-х годов прошлого века.

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