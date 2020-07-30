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Предвыборный кортеж вице-президента США попал в аварию

Второй человек в Штатах покинул машину и пошёл сам осматривать пострадавших.

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В штате Пенсильвания предвыборный кортеж вице-президента США Майкла Пенса попал в аварию. Об этом рассказали в соцсетях журналисты, которые сопровождают политика в ходе его поездки.

Последствия ДТП оказались несерьёзными. Два мотоциклиста из кортежа упали, когда проезжали крутой поворот на сельской дороге в округе Аллегани. Им оказали помощь на месте.

Пенс и сам покинул свою машину, чтобы увидеть всё своими глазами и приободрить пострадавших. Когда инцидент был исчерпан, кортеж вице-президента продолжил путь.

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Пришлось привлекать десятки пожарных. К счастью, никто не пострадал.

Начальник Пенса Дональд Трамп сегодня удивил. Президент США задал риторический вопрос — а не стоит ли перенести выборы лидера США с ноября этого года на поздний срок? Миллиардеру не нравится, что американцам придётся голосовать по почте из-за пандемии коронавируса.

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