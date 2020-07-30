Предвыборный кортеж вице-президента США попал в аварию

В штате Пенсильвания предвыборный кортеж вице-президента США Майкла Пенса попал в аварию. Об этом рассказали в соцсетях журналисты, которые сопровождают политика в ходе его поездки.

VP Pence can be seen looking on as a motorcycle police officer escorting his motorcade is examined by ambulance personnel. Press pool reports two motorcycle officers were involved in the accident in the course of escorting the VP's bus tour in PA. pic.twitter.com/d7iZSD9CHL — Mark Knoller (@markknoller) July 30, 2020

Последствия ДТП оказались несерьёзными. Два мотоциклиста из кортежа упали, когда проезжали крутой поворот на сельской дороге в округе Аллегани. Им оказали помощь на месте.

Pence campaign bus involved in minor accident in PA https://t.co/zL0M0q5vwN pic.twitter.com/wrL8kRsuAz — The Hill (@thehill) July 30, 2020

Пенс и сам покинул свою машину, чтобы увидеть всё своими глазами и приободрить пострадавших. Когда инцидент был исчерпан, кортеж вице-президента продолжил путь.