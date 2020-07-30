Звезда "Приключений Электроника" женился в пятый раз

54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз. Бракосочетание состоялось ещё 4 июля, сообщает "Комсомольская правда".

— Женщину, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда. Она совсем не из актёрской среды, родом из Украины. Она врач, познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой! — рассказал Торсуев.

На свадьбе также присутствовал брат жениха — Юрий Торсуев.