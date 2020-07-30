Под Ростовом водовоз протаранил здание торгового центра, водитель погиб — видео

Водитель погиб на месте. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД РФ по региону, водитель МАЗа потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Accord. От удара его отбросило в здание ТЦ.