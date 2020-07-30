Под Ростовом водовоз протаранил здание торгового центра, водитель погиб — видео

Видео © Телеграм-канал "Ростов № 1"
В городе Белая Калитва Ростовской области водитель водовоза протаранил здание местного торгового центра. Кадры с места ДТП публикует телеграм-канал "Ростов № 1".
Водитель погиб на месте. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД РФ по региону, водитель МАЗа потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Accord. От удара его отбросило в здание ТЦ.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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