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Под Ростовом водовоз протаранил здание торгового центра, водитель погиб — видео

В полиции начали проверку.

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Видео © Телеграм-канал "Ростов № 1"

В городе Белая Калитва Ростовской области водитель водовоза протаранил здание местного торгового центра. Кадры с места ДТП публикует телеграм-канал "Ростов № 1".

Водитель погиб на месте. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД РФ по региону, водитель МАЗа потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Accord. От удара его отбросило в здание ТЦ.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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