"Если ощущает себя так — пусть будет". Росстат не будет "бороться" с россиянами, считающими себя эльфами

Росстат не будет "бороться" с россиянами, которые в ходе переписи населения назовут себя эльфами или гоблинами. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.

— Бороться мы с ними не будем… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом, — цитирует РИА "Новости" Смелова.

Он отметил, что на предыдущей переписи, состоявшейся в 2010 году, таких "шутников" было всего 1024 человека на всю страну, что, по словам Смелова, достаточно мало. Чиновник подчеркнул, что перепись обезличена и гражданин, назвавший себя эльфом, также будет учтён в статистике. Замруководителя Росстата также напомнил о важности указания достоверных данных при прохождении процедуры. Реальные данные позволят властям составить планы развития территорий.