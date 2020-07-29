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В Белоруссии задержали политтехнолога Шклярова, консультировавшего оппозицию

По данным местных СМИ, он может быть связан с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

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Фото © Twitter / me_vitali

В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, консультировавшего оппозиционных журналистов. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По его данным, Шкляров проводил консультации для администраторов групп в различных социальных сетях, объединённых под общим названием "Страна для жизни". Этот слоган связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской. Также программу с таким названием вёл на "Ютубе" супруг Тихановской Сергей.

Отмечается, что политтехнолог работал в предвыборных штабах бывшего американского лидера Барака Обамы и Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента России в 2018 году.

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По мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая рассказала об угрозах ей и её детям.

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