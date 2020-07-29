В Белоруссии задержали политтехнолога Шклярова, консультировавшего оппозицию

В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, консультировавшего оппозиционных журналистов. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
По его данным, Шкляров проводил консультации для администраторов групп в различных социальных сетях, объединённых под общим названием "Страна для жизни". Этот слоган связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской. Также программу с таким названием вёл на "Ютубе" супруг Тихановской Сергей.
Отмечается, что политтехнолог работал в предвыборных штабах бывшего американского лидера Барака Обамы и Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента России в 2018 году.
На пороге "майдана". Зачем Батька разносит оппозицию и почему народ уходит к другим кандидатамПо мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая рассказала об угрозах ей и её детям.