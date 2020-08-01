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Дзюбу признали лучшим футболистом чемпионата России

Ранее он продлил контракт с "Зенитом".

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Фото © ТАСС / Zuma / Anatoliy Medved

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба получил титул лучшего игрока чемпионата России на премии РПЛ и "Матч ТВ". В этом сезоне футболист забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах.

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Во время матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" форварды устроили потасовку.

Звание лучшего бомбардира он разделил с одноклубником Сердаром Азмуном, на счету которого также 17 голов. Лучшего игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее Лайф сообщал, что Дзюба продлил контракт с "Зенитом". Напомним, футболист с июля 2015 года защищает цвета сине-бело-голубых. За это время он провёл 176 матчей, где забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.

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