Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Уснул за рулём. В Москве мужчина без штанов и в женском кардигане устроил ДТП — видео

В его салоне полицейские заметили женские парики.

420

В Москве мужчина без штанов, одетый в женский кардиган, устроил ДТП. Его кроссовер Mitsubishi влетел в столб, сообщает Mash.

В Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими

В момент аварии он был не при исполнении.

Когда к нему подошли полицейские, то заметили, что он ещё и накрашен. В машине были парики, он судорожно их перекладывал. Как сообщили очевидцы, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Сотрудникам ГИБДД он сообщил, что уснул за рулём.

Обуви или штанов у него не оказалось, мужчине пришлось оформлять документы, бегая от машины к машине в таком виде.

Выбор редакции

Loading...