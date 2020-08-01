Уснул за рулём. В Москве мужчина без штанов и в женском кардигане устроил ДТП — видео

В Москве мужчина без штанов, одетый в женский кардиган, устроил ДТП. Его кроссовер Mitsubishi влетел в столб, сообщает Mash.
В Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшимиВ момент аварии он был не при исполнении.
Когда к нему подошли полицейские, то заметили, что он ещё и накрашен. В машине были парики, он судорожно их перекладывал. Как сообщили очевидцы, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Сотрудникам ГИБДД он сообщил, что уснул за рулём.
Обуви или штанов у него не оказалось, мужчине пришлось оформлять документы, бегая от машины к машине в таком виде.