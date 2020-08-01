Спрос на премиальный отдых в Крыму резко вырос

Особым спросом в нынешнем курортном сезоне у туристов в Крыму пользуются номера премиального класса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

— Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звёзд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью, — рассказал он.

Волченко, однако, отметил, что отдыхающие всё равно могут найти место для размещения в отеле достаточно высокого качества, причём по разной стоимости — от высокой до доступной. По словам министра, средний уровень загрузки объектов в Крыму составляет примерно 70%, а на Южном берегу Крыма — около 90–95%.