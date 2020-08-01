Чиновник и его семья на алтайском курорте могли погибнуть из-за дизельного генератора. Лайф узнал детали трагедии

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По следам жуткой истории с гибелью семьи чиновника Иосифа Кременских на одной из турбаз Алтайского края может быть задержан её владелец, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

— Следователи намерены задержать хозяина базы, так как он санкционировал установку генераторов в помещение, — сказал он.

Источник Лайфа сообщил, что семья заселилась на базу ещё 26 июля. В тот день, по его данным, был дождь и выключили свет, чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы (для вытяжки оставили открытую дверь). Несмотря на это, как предполагают в правоохранительных органах, смерть могла наступить из-за выхлопов дизельного генератора. Ведётся проверка.