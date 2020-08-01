Чиновник и его семья на алтайском курорте могли погибнуть из-за дизельного генератора. Лайф узнал детали трагедии

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По следам жуткой истории с гибелью семьи чиновника Иосифа Кременских на одной из турбаз Алтайского края может быть задержан её владелец, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Отравление, несчастный случай или убийство? Загадочная гибель семьи чиновника на АлтаеСегодня на алтайской турбазе нашли мёртвой всю семью 51-летнего Иосифа Кременских — начальника отдела по взаимодействию со СМИ в Управлении по печати Алтайского края. Следов насилия обнаружено не было, возможно, взрослые и дети погибли от отравления. Лайф разбирался в обстоятельствах трагедии.
— Следователи намерены задержать хозяина базы, так как он санкционировал установку генераторов в помещение, — сказал он.
Источник Лайфа сообщил, что семья заселилась на базу ещё 26 июля. В тот день, по его данным, был дождь и выключили свет, чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы (для вытяжки оставили открытую дверь). Несмотря на это, как предполагают в правоохранительных органах, смерть могла наступить из-за выхлопов дизельного генератора. Ведётся проверка.
Напомним, в одном из номеров на курорте были обнаружены тела четырёх человек — семейная пара и двое её детей. Как стало известно, это 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края.